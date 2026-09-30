التعليم توجه المدارس بمساعدة طلاب الشهادة الإعدادية فى تسجيل الاستمارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمدارس بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026/2027، مشيرا تتولى كل مدرسة مراجعة وتحديث بيانات جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي المقيدين من خلال استمارة التلميذ والتأكد من صحة واكتمال البيانات قبل بدء إجراءات تسجيل استمارات التقدم الإلكترونية.

المدرسة بتسليم كل طالب الكود الخاص به والمسجل على قاعد البيانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تلتزم المدرسة بتسليم كل طالب الكود الخاص به والمسجل على قاعدة البيانات المركزية لاستخدامه في الإجراءات اللازمة للحصول على البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

تقوم المدرسة بتقديم الدعم الفني اللازم للطلاب لتفعيل

وأضافت الوزارة، تقوم المدرسة بتقديم الدعم الفني اللازم للطلاب لتفعيل البريد الإلكتروني الموحد وكذلك تحديث البريد الإلكتروني البديل عند الحاجة. بما ييسر حصول الطالب على البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور، وذلك من خلال التطبيق المخصص لذلك باستمارة التلميذ الإلكترونية بالمدرسة.

وتلتزم المدرسة بتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للطلاب وأولياء الأمور أثناء عملية التسجيل والعمل على حل أي من المشكلات تتعلق بالدخول إلى النظام، أو استكمال البيانات، أو إجراءات تسجيل الاستمارة الإلكترونية مع متابعة موقف تسجيل جميع الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادي والتأكد من استكمال الإجراءات في المواعيد المحددة.

تقوم المدرسة بمراجعة البيانات المسجلة إلكترونيا

كما وجهت الوزارة بأن تقوم المدرسة بمراجعة البيانات المسجلة إلكترونيا ومطابقتها مع المستندات الرسمية المحفوظة بملف الطالب، مع التأكد بصفة خاصة من صحة «الاسم رباعيا - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - النوع - الديانة - بيانات المدرسة - الإدارة التعليمية - الصورة الشخصية» وأي بيانات أخرى مؤثرة في إجراءات الامتحان.

وقالت وزارة التعليم، أنه في حالة اكتشاف أي خطأ أو اختلاف في بيانات الطالب، يتم اتخاذ إجراءات التصحيح اللازمة إلكترونيا من خلال استمارة بيانات التلميذ المخصصة لذلك بمعرفة المدرسة والمختصين، قبل اعتماد الاستمارة بمعرفة الطالب وولي الأمر، يحظر استكمال إجراءات أي استمارة تتضمن بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مطابقة للمستندات الرسمية الخاصة بالطالب، وتتولى المدرسة مسؤولية المراجعة والتحقق من سلامة البيانات قبل استكمال الإجراءات.