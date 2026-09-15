مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد افتتاح فعاليات معسكر إعداد 1000 متطوع جديد تحت عنوان "قوتنا في شبابنا" للتدريب على برامج الوقاية من المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:53 صباحاً - الدكتور عمرو عثمان: المتطوعون ركيزة أساسية في تنفيذ برامج الوقاية وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان

شهد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، افتتاح فعاليات معسكر إعداد 1000 متطوع جديد تحت عنوان "قوتنا في شبابنا"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من إجمالي 3500 شاب وفتاة تقدموا للانضمام إلى رابطة متطوعي الصندوق وذلك بحضور مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية، والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج الوقائية ،والأستاذة إيمان عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للتعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وسبق أن أُجريت مقابلات للمتطوعين قبل المشاركة في المعسكر، وتم اختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي والميداني، وكذلك ممن يمتلكون مواهب مختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية، حيث تم تدريبهم من خلال المعسكر الذي استمر على مدار 5 أيام بالمدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات واستخدام المحتوى المرئي لرفع الوعي بخطورة الإدمان، لا سيما في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027، وذلك في إطار حرص صندوق مكافحة الإدمان على استثمار طاقات الشباب الإيجابية، وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، للمشاركة في تنفيذ المبادرات التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، ليصل إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليًا إلى أكثر من 36 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وتضمن المعسكر عدة أيام عقد ورش لتدريب المتطوعين، تهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، بالإضافة إلى المعلومات المعرفية عن أضرار تعاطي المواد المخدرة بأنواعها، وتأثير تعاطي المخدرات الاصطناعية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وكذلك آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، والتعريف بخدمات الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج مجانًا وفي سرية تامة.

وأجرى الدكتور عمرو عثمان حوارًا مع المتطوعين، مؤكدًا أنهم يمثلون القوة الحقيقية للصندوق في تنفيذ برامج وأنشطة الوقاية وحماية النشء والشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وأن الصندوق يعتز بوجود أكثر من 36 ألف متطوع ومتطوعة ، تم اختيارهم بعناية ممن يمتلكون مهارات التواصل والعمل الميداني والقدرة على التأثير الإيجابي في أقرانهم، مشيرًا إلى أن رسالتهم التوعوية تصل إلى المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف "عثمان" أن دور المتطوع لا يقتصر على التوعية بأضرار التعاطي فحسب، بل يمتد لبناء الشخصية الإيجابية وتنمية المهارات الحياتية لدى الطلاب من خلال برنامج "اختار حياتك"، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمخدرات، وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية. واختتم عثمان كلمته قائلاً: "كل شاب توعونه وتنقذونه من براثن الإدمان هو إنجاز، وأنتم سفراء الأمل ورسالة الصندوق لكل شاب وفتاة".

وأشار "عثمان" إلى أهمية العمل التطوعي لدى الشباب في صندوق مكافحة الإدمان، والارتقاء بدورهم في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات، وكذلك صقل خبراتهم علميًا وعمليًا وتعزيز الانتماء الوطني ،لافتًا إلى أن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.