ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالنصب على المواطنين وممارسته أعمال الدجل والشعوذة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:25 مساءً - فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص له معلومات جنائية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.