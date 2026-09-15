ضبط سائق سيارة نقل بعد تركيب إضاءة خلفية تعيق الرؤية على طريق القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:33 مساءً -

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد سيارة نقل وقد قام بتركيب إضاءة خلفية قوية تعيق رؤية قائدي السيارات على الطريق وتعرض حياة المواطنين للخطر في محافظة القليوبية.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو وضبطها وضبط قائدها وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة بنها.

وبمواجهة السائق أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 23 أغسطس الماضي أثناء سيره بالسيارة على الطريق الزراعي بنطاق محافظة القليوبية وذلك على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.