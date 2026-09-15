وزيرة التضامن تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:25 مساءً -

وزيرة التضامن الاجتماعي:

- تقدم ما يزيد على 66 ألف مواطن ومواطنة بطلبات لأداء فريضة الحج ضمن حج الجمعيات الأهلية

- المؤسسة القومية لتيسير الحج تمتلك خبرات بنتها على مدار سنوات طويلة من العمل الجاد والناجح

الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي:

- ننظم ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية.. مستوى أول خمس نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة 480 ألف جنيه ..ومستويان اقتصاديان بتكلفة 300 ألف جنيه و255 ألف جنيه على التوالي.. والأسعار غير شاملة تكلفة تذكرة الطيران

- على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى الخميس الموافق 24 سبتمبر

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ - 2027م، وذلك بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثلي قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأُجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، التي خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تقدم لأداء الفريضة أكثر من 66 ألف مواطن ومواطنة، تم تسجيل طلباتهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية، من إجمالي تأشيرات الحج المخصصة لموسم الحج الجديد التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القرعة الإلكترونية أُجريت اليوم عبر بوابة الحج الموحدة، التي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشؤون الإدارية، مشيرة إلى أن البوابة تتيح للمواطن التسجيل في جهة واحدة فقط للتقدم لأداء فريضة الحج، سواء من خلال حج الجمعيات الأهلية أو وزارة الداخلية أو شركات السياحة.

وأكدت أن القرعة تُجرى إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، كما تم تحديد النسبة المخصصة لكل محافظة وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة منها.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة القومية لتيسير الحج والخبرات التي بنتها على مدار سنوات طويلة من تنظيم حج الجمعيات الأهلية، مؤكدة أنها تستفيد من خبرات كل موسم وتعمل على تطوير أدائها استعدادًا للموسم الجديد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا العام شهد خطوة جديدة في مسيرة المؤسسة القومية لتيسير الحج، من خلال تنظيم أول رحلة عمرة تحت مظلتها، بما يمثل امتدادًا طبيعيًا لخبراتها المتراكمة في خدمة ضيوف الرحمن وإدارة رحلات الحج، لتبدأ بذلك صفحة جديدة من خدماتها تجمع بين الخبرة والتنظيم والرعاية، منذ بداية الرحلة وحتى العودة بسلام.

ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم ثلاثة برامج للحج، وفقًا للآتي:

* المستوى الأول: فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي.

* المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد مسافة 750 مترًا عن الحرم المكي.

* المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد مسافة 1500 متر عن الحرم المكي.

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: 480 ألف جنيه للمستوى الأول، شاملًا الوجبات، و300 ألف جنيه للمستوى الثاني، شاملًا الوجبات، و255 ألف جنيه للمستوى الثالث، شاملًا الوجبات.

وشدد على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، على أن يتم تحديدها لاحقًا.

وأضاف الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن رحلة الحج ستشهد استمرار توفير الوعظ الديني للحجاج من جانب الوزارة، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، لتقديم خدمات الوعظ والإرشاد للحجاج.

وأشار إلى أنه سيتم توفير دليل للحجاج يتضمن جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج، سواء الإدارية أو الدينية.

وأوضح عبد الموجود أن إجمالي عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد تجاوز 66 ألف مواطن ومواطنة، من خلال 3524 جمعية ومؤسسة أهلية، مشيرًا إلى أن نسبة الذكور بين المتقدمين بلغت 45%، مقابل 55% للسيدات، فيما تصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث أعداد المتقدمين.

وأضاف عبد الموجود أن على الحجاج الذين وقع عليهم الاختيار في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 16 سبتمبر، وذلك في أحد البنوك الحكومية: "مصر، والأهلي المصري، والقاهرة، أو من خلال البريد المصري"، على أن يستمر السداد حتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري لاستكمال الإجراءات.

وأكد أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، سيتم تصعيد أحد الحجاج البدلاء ممن تم اختيارهم في القرعة.