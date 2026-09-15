وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:33 مساءً -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ذو القرنين عبد الرحيم، وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشئون الداخلية بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات والكوارث والعمل الإغاثي والإنساني.

كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالعمل الإنساني في البلدين، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يعزز من كفاءة منظومات الاستجابة الإنسانية ويخدم المجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الجانب السنغافوري، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بما يسهم في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وتعزيز آليات الاستجابة الإنسانية، مشيرة كذلك إلى الدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والإغاثية، والتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" والذي يعد البرنامج الأكبر في مصر وشمال إفريقيا منطقة الشرق الأوسط، ويستفيد منه في الوقت الحالي 4.7 مليون أسرة، كما تتبع الوزارة نهج التحول من الدعم إلى التمكين والإنتاج.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الدولة المصرية تجاه القضية والفلسطينية، حيث وضعت القضية الإنسانية في غزة على رأس أولوياتها السياسية والدبلوماسية، مستعرضة جهود الهلال الأحمر المصري ومتطوعيه والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في الاستجابة للأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 وحتي الآن.

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشئون الداخلية بجمهورية سنغافورة عن تقديره للتجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، مشيدا كذلك بالدور الإنساني والإغاثي للهلال الأحمر المصري، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية، بما يسهم في دفع مجالات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة المصرية السنغافورية في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

حضر اللقاء الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري والمستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والسفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية.