صفات برج الأسد ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

لمولود برج الأسد العديد من الصفات المميزة عن الأبراج الأخرى، وفي هذا المقال، سنتعرف معاً على صفات برج الأسد ومميزاته وعيوبه وتوافق الأبراج معه وطريقة تعامله في علاقاته المهنية والعائلية والعاطفية وغيرها الكثير من التفاصيل.

تختلف صفات برج الأسد الأنثى عن الذكر، لذا سنتناول فيما يأتي صفات كل منهما على حدة، بالإضافة إلى صفات الطفل الأسد:

صفات برج الأسد للمرأة

تتميز المرأة من مواليد برج الأسد بما يأتي: [1]

روح المغامرة.

كثرة الاهتمام بالشريك.

المثابرة، فهي لا ترضى بالقليل، ودائماً ما تسعى إلى الأفضل.

الوفاء والإخلاص الشديد لمن تحب.

شخصية متجددة تكره الروتين.

الثقة الكبيرة بالنفس.

مهارات عالية في الحوار وأساليب الإقناع.

أفكار إبداعية متجددة.

لها قدرة على بناء علاقات اجتماعية كثيرة متينة.

أم مثالية.

شخصية محبوبة تحظى باحترام الجميع.

صفات برج الأسد للرجل

يتميز الرجل من مواليد برج الأسد بما يأتي: [2]

الكرم حد الإسراف، إذ إن رجل الأسد يفضل إنفاق المال على من يحب.

الهدوء والرزانة، فعادةً ما يخطف رجل الأسد الأنظار إليه بفضل شخصيته الرزينة.

العاطفة الجياشة والحب والإخلاص.

الصراحة والوضوح، إذ إن رجل برج الأسد يمدح ويذم من يستحق ذلك فقط دون أي مجاملة.

صفات برج الأسد للطفل

يتميز الطفل مواليد برج الأسد بما يأتي: [2]

مبدع وذو شخصية ريادية.

قوي، ولا يرضى بإهانة أو ذل الآخرين له.

شديد العناد.

استعراضي، يحب جذب الانتباه إليه.

يميل إلى الغرور بنفسه.

يميل إلى العاطفة كثيراً، والجنس الآخر.

يتميز برج الأسد عن باقي الأبراج بما يأتي: [2]

الطموح والمثابرة.

الإخلاص في العلاقات الاجتماعية.

يحب مساعدة الآخرين والمحتاجين.

ينفق المال في سبيل حياة رغيدة وسعيدة.

قادر على إدارة الأمور بأسلوب رائع.

سريع البديهة.

قادر على اتخاذ قرارات مصيرية وحكيمة بسرعة.

منظم ومرتب في جميع أمور حياته.

يتمتع مواليد برج الأسد بالكرم والإخلاص والعديد من الصفات النبيلة التي تجعل منهم شخصيات موثوقة وقوية قادرة على إدارة شؤون العائلة وتكوين روابط وثيقة بين أفرادها؛ إذ إنهم يملكون طاقة مهولة في الحوار والنقاش، ولديهم قدرة على بناء علاقات مع مختلف الشخصيات والعقليات. [3]

كما أن مواليد برج الأسد مستعدون للتضحية بأي شيء لحماية من يحبون، وبالرغم من أن العائلة ليست على رأس أولويات مواليد برج الأسد، فإنه لا يتنصل من مسؤوليته تجاههم، ويسعى دوماً ليكون الشخص المثالي في العائلة. [3]

الحب عند برج الأسد معقد سواء أكان رجلاً أم امرأة، فمواليد برج الأسد يمتلكون الأنا العليا ويقدرون ذاتهم بشكل كبير، ولا يسمحون بأي نوع من أنواع الإهانات أو الانتقادات في العلاقة العاطفية. [3]

وبشكل عام، فإن برج الأسد عندما يحب يكون نبيلاً وكريماً كالملوك، وكما أن حب الأسد ملوكي، فاحذر لأن العقاب على أي إهانة أو خطأ يكون ملوكياً أيضاً، فسرعان ما يتحوّل مولود الأسد إلى شخص متسلط إذا ما شعر بالإساءة. [3]

يمكن معرفة مولود برج الأسد في العمل من بين العشرات من الموظفين؛ وذلك لعدة أسباب تتمثل في عمله بشكل كبير وبطريقة لافتة ومميزة، وقدرته على تقديم نفسه بطريقة إبداعية جميلة تجعل من نسيانه أو عدم تذكره أمراً مستحيلاً. [3]

يسعى مواليد برج الأسد على نيل الألقاب والدرجات المرتفعة في العمل، فهم يهتمون كثيراً بالمناصب والألقاب والمديح والظهور بشكل متميز بين أقرانهم أكثر من العلاوات المادية. [3]

يتحلى مولود برج الأسد بصفة الإخلاص في عمله، والمثابرة على تحقيق الأفضل لعمله أكثر من منظوره الخاص، كما أنه جريء في اتخاذ القرارات المهمة، ولكن إذا ما شعر مولود الأسد بعدم تقدير أو عدم جدوى عمله، فإنه يتحوّل إلى النقيض تماماً، إلى شخصية كسولة مُحبطة لا يهمها شيئاً. [3]

تتوافق بعض الأبراج مع الأسد، كما يأتي: [2]

الجوزاء: علاقة الجوزاء مع الأسد علاقة متناسقة بشكل كبير، فكلاهما يمتلكان الصفات ذاتها كالطموح والمثابرة، لذا فإن علاقتهما تكون مليئة بالعمل وتعدد الأفكار والانجذاب الكبير لأسلوب الحياة والصفات الشخصية.

علاقة الجوزاء مع الأسد علاقة متناسقة بشكل كبير، فكلاهما يمتلكان الصفات ذاتها كالطموح والمثابرة، لذا فإن علاقتهما تكون مليئة بالعمل وتعدد الأفكار والانجذاب الكبير لأسلوب الحياة والصفات الشخصية. الميزان: الأسد والميزان يشتركان في قدرتهما على بناء العلاقات الاجتماعية والنظرة الإيجابية إلى الأمور والحياة، والأسد يحب الظهور بينما الميزان لا يسعى وراء ذلك، لأنه يثق بنفسه بشكل كبير، وذلك ما يجعل علاقتهما استثنائية وبارزة أمام الجميع.

الأسد والميزان يشتركان في قدرتهما على بناء العلاقات الاجتماعية والنظرة الإيجابية إلى الأمور والحياة، والأسد يحب الظهور بينما الميزان لا يسعى وراء ذلك، لأنه يثق بنفسه بشكل كبير، وذلك ما يجعل علاقتهما استثنائية وبارزة أمام الجميع. القوس: تجمع القوس والأسد علاقة في غاية الإثارة، فكلاهما عمليان يبحثان عن العاطفة، حيث يُعد هذا الثنائي من أنجح الثنائيات في الأبراج، فكل منهما يُلهم الآخر لتحقيق آماله وطموحه، كما أن التوافق بينهما في الصفات والأهداف كبير جداً في الحياة والحب.

تجمع القوس والأسد علاقة في غاية الإثارة، فكلاهما عمليان يبحثان عن العاطفة، حيث يُعد هذا الثنائي من أنجح الثنائيات في الأبراج، فكل منهما يُلهم الآخر لتحقيق آماله وطموحه، كما أن التوافق بينهما في الصفات والأهداف كبير جداً في الحياة والحب. الدلو: ينسجم الدلو والأسد معاً بشكل جميل جداً، بالرغم من التناقضات بينهما، فالأسد مغرور ويحب الظهور بعكس الدلو، كما أن الأسد عاطفي وناري بعكس الدلو فهو بارد، ولكنهما وبطريقة سحرية ما يجدون في علاقتهما انسجاماً فريداً من نوعه.

قد لا يتوافق برج الأسد مع الأبراج الآتية أو أنه يتوافق بنسبة تقل عن 35%: [2]

الحوت: الأسد طموح ومثابر ومغرور بعض الشيء، أما الحوت فهو بسيط، قد يصعب توافق هذين البرجين، إلا أنهما يمتلكان ما يحتاجه الآخر لتعلمه.

الأسد طموح ومثابر ومغرور بعض الشيء، أما الحوت فهو بسيط، قد يصعب توافق هذين البرجين، إلا أنهما يمتلكان ما يحتاجه الآخر لتعلمه. الجدي: تتسم شخصيات الجدي بحبها للمغامرة والإثارة والعمل بجد لإثبات النفس أمام الجميع، كما أن الجدي شخصية عنيدة جداً، يصعب على الأسد التوافق معها بشكل كبير.

تتسم شخصيات الجدي بحبها للمغامرة والإثارة والعمل بجد لإثبات النفس أمام الجميع، كما أن الجدي شخصية عنيدة جداً، يصعب على الأسد التوافق معها بشكل كبير. العقرب : شخصية العقرب غامضة ولا تحب إبداء الاهتمام الذي يحتاجه الأسد، لذا تبدو العلاقة بينهما بحاجة إلى كثير من الدعم حتى تنجح.

: شخصية العقرب غامضة ولا تحب إبداء الاهتمام الذي يحتاجه الأسد، لذا تبدو العلاقة بينهما بحاجة إلى كثير من الدعم حتى تنجح. العذراء: يحتاج مواليد برج الأسد إلى الشعور بقيمتهم عند الآخرين، واحترامهم لهم، والأمر مختلف لدى مواليد العذراء، فهم شخصيات باردة عقلانية لا تُعطي الأمور انفعالات كثيرة والتي تُعد مهمة لبرج الأسد.

يمتلك كل برج من الأبراج الاثني عشر نقاط ضعف أو سلبيات، وسنستعرض بعضاً منها لبرج الأسد فيما يأتي: [3]

التكبر والغرور.

العناد الشديد.

رفض الانتقادات السلبية والبناءة.

التمسك بالرأي وإن كان خاطئاً.

بالرغم من أن برج الأسد يتمتع بأكثر شخصية جذابة بين الأبراج، فإنه يتسم بعدد من العيوب، ومنها ما يأتي: [3]

يرى برج الأسد دائماً بأن الكون يتمركز حوله.

يتسم برج الأسد بالغرور، ودائماً ما يُحادث الآخرين عن مدى روعة حياته وعمله.

تحب نساء برج الأسد التملك والسيطرة على كل شيء، مما يصعب التعامل معها.

كثير من المشاهير في العالم العربي والغربي من مواليد برج الأسد، نستعرض بعضاً منهم فيما يأتي:

التعامل مع برج الأسد من أسهل الأمور، ما عليكِ إلا أن تبدي الاحترام ومشاعر التقدير له لتحظى بمثلها وأكثر، وبعد أن تعرفنا على أبرز صفات برج الأسد ومميزاته وعيوبه ومدى توافقه مع الأبراج الأخرى، يمكنك الاطلاع على جميع مقالات الأبراج على ليالينا.

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