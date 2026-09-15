أخبار اليمن : العدو يشن 7 غارات على صعدة

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العدو يشن 7 غارات على صعدة

شن طيران العدو السعودي، مساء اليوم، سلسلة غارات عنيفة على محافظة صعدة. العدو يشن 7 غارات على صعدةشن طيران العدو السعودي، مساء اليوم، سلسلة غارات عنيفة على محافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف بخمس غارات مديرية كتاف والبقع، كما استهدف بغارتين جنوب مدينة صعدة. من جهتها، أكدت القوات المسلحة اليمنية التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في سماء صعدة، بعدد من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع وتم إجبارها على التراجع والعودة.

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