كريم ليلي طبيعي للتخلص من البقع الغامقة والتصبغات

النهاردة هنحضر مع بعض وصفة منزلية بمكونات طبيعية مفتحة للبشرة، وزيوت مرطبة، ومقشرات لطيفة، هتساعدك في التخلص من البقع الغامقة، وتعزيز تجدد الخلايا، وتغذية حاجز البشرة. المكونات: - معلقتين كبار فازلين. - معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. - معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. - معلقتين كبار من جل الصبار. - معلقة كبيرة عسل. - ١/٤ معلقة صغيرة كركم. - ١/٢ معلقة صغيرة عصير ليمون. - كبسولة واحدة من زيت فيتامين E. - كام نقطة من زيت اللافندر. Night Cream For Rid Of Dark Spots Pigmentation طريقة التحضير: ١- في طبق على نار هادية، دوبي الفازلين وزيت جوز الهند. ٢- بعدما يدوبوا تماما، ارفعي الطبق من على النار وضيفي زيت اللوز وجل الصبار وقلبي المكونات لحد ما يبقى الخليط ناعم ومتجانس. ٣- ضيفي العسل وقلبي لحد ما يمتزج كويس، وسيبي الخليط يبرد شوية، وبعدين ضيفي الكركم وعصير الليمون واخلطي المكونات كلها كويس. ٤- افتحي كبسولة فيتامين E واعصري الزيت فوق الخليط، وقلبي لمزج المكونات. ٥- اخر حاجة ضيفي كام نقطة من زيت اللافندر. ٦- انقلي الكريم في طبق كبير واخفقيه بالمضرب الكهربائي لمدة من ٣ - ٤ دقايق، لحد ما يوصل لقوام كريمي سهل التوزيع على البشرة. ٧- احفظي الكريم في برطمان زجاجي محكم الغلق، وخزنيه في مكان بارد وضلمة، وبننصحك تستخدميه خلال اسبوعين. Night Cream For Rid Of Dark Spots Pigmentation 2 طريقة الاستخدام: - خدي كمية من الكريم بحجم حبة البسلة، ووزعيها على الجبهة والخدين والانف والدقن، ودلكي البشرة بحركات دائرية تصاعدية لحد ما البشرة تمتص الكريم تماما. - استخدميه بالليل قبل النوم بـ ٣٠ دقيقة لضمان امتصاص البشرة للكريم بالكامل. - والصبح اغسلي وشك واعملي روتين العناية ببشرتك العادي. Night Cream For Rid Of Dark Spots Pigmentation 3 فوايد الكريم: - تفتيح البشرة وعلاج البقع الغامقة: فيتامين سي الموجود في الليمون والكركم بتساعد على تثبيط انتاج الميلانين، وده هيساعد على توحيد لون البشرة وعلاج التصبغات بالتدريج. - ترطيب عميق: الفازلين وزيت جوز الهند والعسل بيساعد على حبس الرطوبة جوه البشرة وده بيديها ملمس ناعم وممتليء. - تهدئة البشرة وترميمها: جل الصبار وفيتامين E بيساعد على تهدئة التهيج ودعم انتاج الكولاجين. - تقشير لطيف: العسل بيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة، وده بيدي البشرة مظهر اكتر نضارة. - حماية مضادة للاكسدة: فيتامين E والكركم بيساعد على تحييد الجذور الحرة، وده بيمنع ظهور التصبغات في المستقبل. - ريحة مهدئة: زيت اللافندر بيعزز الشعور بالاسترخاء، وبيساعد على تحسين جودة النوم، وده ضروري لتجديد خلايا البشرة اثناء فترة الليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم ليلي طبيعي للتخلص من البقع الغامقة والتصبغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.