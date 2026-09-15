لدولار يرتفع مع صعود النفط

لدولار يرتفع مع صعود النفطارتفع الدولار، اليوم، في ظل الصراع الدائر بالشرق الأوسط الذي رفع أسعار النفط ودفع المستثمرين نحو العملة التي تعد ملاذًا آمنًا، بالتزامن مع ترقب أول رفع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ أكثر من عامين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، 0.6% في أحدث التعاملات بعد أن لامس في وقت سابق من اليوم مستوى 99.648 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.153 دولار، وهبط في أحدث التعاملات 0.5%، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.3474 دولار.

وأثارت قفزة في أسعار النفط قلق المستثمرين ودفعت عوائد السندات العالمية للعودة نحو مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ سنوات، إذ ارتفع خام برنت ثلاثة بالمئة ليصل إلى 108 دولارات للبرميل.

وشهد الين الياباني ضعفًا ملحوظًا، اليوم، إذ تخلى عن بعض مكاسبه الحادة التي حققها في الآونة الأخيرة بدعم من مخاوف قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار 0.9% مقابل العملة اليابانية ليصل إلى 154.88 ينًا، ارتفاعًا من أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر، والذي كان دون 153 ينًا- المسجل الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، سجلت بتكوين ارتفاعًا طفيفًا للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعدت في أحدث التعاملات 0.6% لتصل إلى 77805 دولارات.