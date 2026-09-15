منتخب مصر للكرة الطائرة يستهل مشواره الأفريقي بالفوز على جامبيا في تونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - استهل المنتخب المصري لرجال الكرة الطائرة مشواره في البطولة الأفريقية، المقامة حالياً في تونس، بتحقيق فوز مستحق على نظيره الغامبي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (3-1)، ليحصد الفراعنة أول انتصار لهم في الاستحقاق القاري وسط طموحات كبيرة ورغبة جادة في المنافسة على اللقب وإعادته إلى خزائن الرياضة المصرية.

وجاء هذا الانتصار الصريح في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، وهي المجموعة التي وضعت فيها القرعة المنتخب الوطني إلى جانب منتخبي جامبيا والمغرب، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي بنقل منافسات البطولة من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الأراضي التونسية جراء تداعيات انتشار فيروس إيبولا، لتتوزع بقية المنتخبات على ثلاث مجموعات أخرى ضمت الأولى منها تونس وغانا وكينيا، بينما جمعت الثالثة الجزائر وتشاد ونيجيريا، في حين تنافست الكاميرون ورواندا وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة والأخيرة.

وكانت بعثة الفراعنة قد وصلت إلى العاصمة التونسية يوم الأحد الماضي للانتظام في معسكرها الأخير قبل انطلاق المنافسات، حيث يخوض المنتخب البطولة بقائمة مدججة بالعناصر المميزة تضم كلاً من: رضا هيكل، ومحمد عادل، وياسين محمد، ومصطفى جابر، وأحمد عزب، وحمادة عثمان، وأحمد يوسف سعد، وشهاب الدين طارق، وعبد الرحمن الحسيني، وأحمد سعيد، وأحمد ضياء، ومحمد عسران، ومحمد رضا، وحازم محمد عبد الهادي.