طارق فهمى: زيارة ولى العهد السعودى للقاهرة تستهدف تنسيق المواقف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:33 مساءً - أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تأتي في توقيت مهم، في ظل التطورات المتسارعة في منطقة الخليج واليمن والبحر الأحمر، وما تفرضه من ضرورة لتعزيز التنسيق المصري السعودي.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن أبرز الملفات المطروحة خلال زيارة ولى العهد السعودي للقاهرة تشمل أمن الخليج العربي، وأوضاع الممرات البحرية، خاصة مضيقي هرمز وباب المندب، والتطورات الأمنية في اليمن، إلى جانب العلاقات العربية الأمريكية والعلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، لافتا إلى أن ملف أمن الخليج يحظى بأولوية، واستهداف بناء مقاربة عربية لمواجهة التحديات الإقليمية، والحفاظ على أمن البحر الأحمر ومصالح دول المنطقة.

وأضاف أن مصر تتبنى مبدأ خفض التوتر في الشرق الأوسط، وتملك القدرة على التحرك والتنسيق مع مختلف الأطراف، بما فيها إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا دعم القاهرة الكامل لأمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية التنسيق العربي في مواجهة التطورات الأخيرة والحفاظ على المصالح المشتركة لدول المنطقة.