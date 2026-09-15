وزير الصناعة يبحث مع سفير إسبانيا لدى مصر سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وجذب الشركات الإسبانية إلى السوق المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:53 صباحاً - 1. الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا الإسبانية المتقدمة في القطاعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة المصرية وخاصة قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسيارات والطاقة المتجددة بما يسهم في تعميق هذه الصناعات ورفع كفاءة القدرات المحلية

2. نستهدف جذب الشركات الإسبانية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالسوق المصري

3. أهمية استفادة الشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في مصر من نظام الامتياز الصناعي (Industrial Franchise) باعتباره إحدى آليات الوزارة الجديدة لتيسير رحلة المستثمر

4. إمكانية استضافة وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية للتعريف بفرص الاستثمار الصناعي المتاحة عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً مع الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر ، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وجذب الشركات الإسبانية إلى السوق المصري، وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

واستعرض الاجتماع فرص التعاون الصناعي المتاحة في مصر التي يمكن للشركات الإسبانية الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض مبادرات السفارة الرامية إلى تشجيع الشركات الإسبانية على توسيع وجودها في السوق المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسلط الاجتماع الضوء على نماذج نجاح الشركات الإسبانية في قطاع الصناعة في مصر وفرص البناء على هذه النجاحات.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية المصرية والإسبانية إلى جانب الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، مؤكداً حرص الوزارة على تعميق أطر التعاون الصناعي بين مصر وإسبانيا خلال المرحلة المقبلة وجذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، إلى جانب التزام الوزارة بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإسبانية في مصر.

وقال هاشم إن الوزارة تتطلع لتعزيز تواجد الشركات الاسبانية في القطاعات المستهدفة باستراتيجية الوزارة المحدثة وخاصة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسيارات والطاقة المتجددة بما يسهم في تعميق هذه الصناعات ورفع كفاءة القدرات المحلية ويصب في صالح اقتصادي البلدين، مشيراً إلى إمكانية استضافة وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر لاستعراض الفرص والحوافز المتاحة للتوسع في التصنيع المحلي في مصر، مؤكداً اهتمام الوزارة بنقل التكنولوجيا الاسبانية المتطورة لدعم الصناعات المصرية في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات الإسبانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من نظام الامتياز الصناعي (Industrial Franchise) الذي تستحدثه وزارة الصناعة حالياً كأحد الآليات الجديدة للتوسع في التصنيع المحلي، حيث ستسهم هذه الآلية في تخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر وتيسير رحلة المستثمر الإسباني، لافتاً إلى حرص الوزارة على جذب الشركات الإسبانية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالسوق المصري باعتباره سوق كبير ومتعطش لفرص النمو، وبوابة هامة لنفاذ الصادرات إلى مختلف الأسواق.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر سفير مملكة إسبانيا لدى مصر اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها في المنطقة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجانبين جهودهما لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، ليصل إلى مستويات تتناسب مع العلاقات الوطيدة بين مصر وإسبانيا، لا سيما في ظل الاهتمام المستمر للشركات الإسبانية باستكشاف فرص التعاون مع الشركات المصرية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أضاف السفير أن أكثر من 60 شركة إسبانية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة، من بينها الأسمنت والسيراميك والصناعات الدوائية والغزل والنسيج وقطاع السكك الحديدية، لافتاً إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة تنظيم زيارات عديدة لشركات إسبانية من قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الزراعية والآلات والمعدات.