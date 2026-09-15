مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة.. ضبط طرفي الواقعة بسبب خلافات الجيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:33 مساءً -

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله عدد من الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في محافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 12 من الشهر الجاري عندما تلقى مركز شرطة إيتاي البارود بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين على خلفية خلافات متعلقة بالجيرة.

وضم الطرف الأول مالك مكتب لتأجير السيارات بينما ضم الطرف الثاني أحد الأشخاص ونجله وجميعهم مقيمون بدائرة المركز. وتبادل الطرفان التعدي بالضرب خلال المشاجرة.

وأظهرت التحريات أن الطرف الثاني قام بالتلويح بأسلحة بيضاء خلال الواقعة دون أن تسفر المشاجرة عن وقوع أي إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والعثور بحوزتهم على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المشاجرة على النحو الذي كشفته التحريات بسبب الخلافات المتعلقة بالجيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.