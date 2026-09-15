استقبال رسمي حافل لبعثة منتخب مصر للكاراتيه العائدة بلقب أمم إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:33 مساءً - في أجواء احتفالية، استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للكاراتيه بعد عودتها من الجزائر متسلحةً بلقب البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، إثر أداء استثنائي حسمته لصالحه عن جدارة.

وخلال الاستقبال، نقل الدكتور الجبالي عبد المجيد الجبالي، مدير عام الإنجاز الرياضي والحافز، مباركة وتحيات وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، لأفراد البعثة، مثنياً على الأداء الراقي والمشرف الذي قدمه أبطال وبطلات مصر طوال فعاليات البطولة، والذي يعكس نجاح خطط الإعداد والتطوير المستمرة للعبة.

وجاء هذا التتويج التاريخي بعد أن فرضت مصر هيمنتها المطلقة على صدارة الترتيب العام للبطولة الأفريقية، محققةً حصيلة مميزة بلغت 50 ميدالية متنوعة (30 ذهبية، 8 فضيات، 12 برونزية)، لتوثق الرياضة المصرية من جديد حضورها المتميز وتفوقها على المستويين القاري والدولي.