أخبار اليمن : 54 غارة عدوانية تستهدف 5 محافظات

54 غارة عدوانية تستهدف 5 محافظات
أعلنت القوات المسلحة، أن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات الـ 24 الماضية، 54 غارة جوية استهدفت خمس محافظات.
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان أن الغارات العدوانية السعودية توزعت على محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة، ونفذتها طائرات حربية من طرازي "إف – 15"، و"تايفون".
وأشار العميد سريع إلى أن الطائرات التي شاركت في تنفيذ الغارات أقلعت من القواعد العسكرية الجوية التابعة للعدو السعودي في خميس مشيط والطائف.. مؤكدا أن الاعتداءات السعودية على الشعب اليمني لن تمر دون ردٍّ وعقاب، بإذن الله وقوته.
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