أخبار اليمن : رئيس موانئ البحر الأحمر: الملاحة مستقرة

رئيس موانئ البحر الأحمر: الملاحة مستقرةأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي، استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وسيرها بصورة طبيعية، بالتزامن مع جاهزية ميناء المخا لاستعادة نشاطه الملاحي والتجاري عقب استعادته وإعادة مرافقه إلى إدارة المؤسسة.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، ميناء المخا برفقة مدير الميناء خالد الأخرم، حيث اطلعا على أرصفته ومنشآته ومرافقه الحيوية، والأوضاع الميدانية والتشغيلية فيه، وحجم الأضرار التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوشلي أن المؤسسة ستبدأ تنفيذ خطوات أولية لإعادة النشاط الطبيعي للميناء بصورة تدريجية ومدروسة، والعمل على تأهيل مرافقه واستعادة مكانته وتفعيل دوره في خدمة حركة النقل والتجارة.

وأشار إلى أن الميناء استُخدم خلال الفترة الماضية كثكنة عسكرية من قبل العدو السعودي ومرتزقته، ما ألحق أضراراً بمرافقه الحيوية وأثر على نشاطه ومكانته التاريخية كميناء تابع لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.

واعتبر رئيس المؤسسة استعادة ميناء المخا وإعادة مرافقه إلى إدارة المؤسسة خطوة مهمة نحو إعادة تشغيله واستعادة دوره الملاحي والتجاري ضمن منظومة موانئ البحر الأحمر اليمنية.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية، أفاد الوشلي بأن نحو 85 سفينة عبرت باب المندب خلال أقل من 72 ساعة، بما يمثل قرابة 96 بالمائة من المستوى الطبيعي لحركة الملاحة.

وأكد أن حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تسير بصورة طبيعية، داعياً الخطوط الملاحية والشركات البحرية وسفن النقل إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية، وفي مقدمتها وزارة النقل ومركز عمليات تنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء، بشأن حركة الملاحة والأوضاع البحرية.

وتواصل مؤسسة موانئ البحر الأحمر إجراءاتها لإعادة ميناء المخا إلى وضعه الطبيعي واستعادة دوره التاريخي والحيوي ضمن منظومة الموانئ التابعة لها، بما يعيد تفعيله في خدمة حركة النقل والتجارة البحرية.