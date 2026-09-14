اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات بطولة شمال أفريقيا للناشئين بتونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 11:50 مساءً - استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت رئاسة عصام عبد الفتاح، على إيفاد ثلاثة حكام مصريين للمشاركة في منافسات دورة اتحاد شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، والمقرر انطلاقها في مدينة سوسة بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 22 سبتمبر الحالي وتستمر حتى الثالث من أكتوبر القادم.



تمثيل دولي وثنائي مساعد

ويقود الطاقم المصري في المونديال المصغر لشمال أفريقيا، الحكم الدولي محمود بسيوني كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وسمير جمال كحكمين مساعدين، وذلك في إطار حرص اللجنة على التواجد التحكيمي المصري في المحافل الإقليمية والقارية.



جولات ثلاث بعد اعتذار المغرب

وفي السياق ذاته، تقرر رسمياً إقامة منافسات البطولة على مدار ثلاث جولات فقط بدلاً من النظام المطول.

وجاء هذا التعديل الإجباري عقب قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم بعدم مشاركة منتخب بلاده في هذه الدورة، نظراً لتركيز الجهود التنظيمية والفنية على استضافة المغرب لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في شهر أبريل من عام 2027.