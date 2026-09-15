أخبار اليمن : تطورات.. غارات عدوانية جديدة وأنباء عن ضحايا

دوت الخليج -

عاجل.. غارات عدوانية جديدة وأنباء عن ضحايا

شن طيران العدو السعودي، غارات على مديرية ذوباب بمحافظة تعز. عاجل.. غارات عدوانية جديدة وأنباء عن ضحاياشن طيران العدو السعودي، غارات على مديرية ذوباب بمحافظة تعز. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي شن عدة غارات على ذوباب وأنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين. ولاحقاً، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، وإصابة اثنين آخرين بغارات العدو على مديريتي ذوباب ومقبنة. وكان العدو السعودي قد استهدف خلال الساعات الماضية بـ61 غارة محافظات صعدة وتعز ولحج والجوف ومأرب وحجة.

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