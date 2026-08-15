محمد صلاح يشارك في تعادل طرابزون سبور مع قاسم باشا 1-1 في ظهوره الأول بالدوري التركي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 10:29 مساءً - تعادل طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع مضيفه قاسم باشا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «رجب طيب أردوغان»، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي.

وبدأ محمد صلاح اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يسجل ظهوره الرسمي الأول بقميص طرابزون سبور بعدما شارك في الدقيقة 58 من عمر المباراة، في أول ظهور للنجم المصري مع فريقه الجديد.

ونجح طرابزون سبور في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، سجله نوح سافيولو في الدقيقة 43، بعدما أطلق تسديدة أرضية سكنت الجهة اليسرى من مرمى قاسم باشا.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن قاسم باشا من إدراك التعادل في الدقيقة 56 عن طريق أدريان بينيدشاك من ركلة جزاء، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل قبل مشاركة محمد صلاح بدقيقتين.

محمد صلاح يظهر للمرة الأولى مع طرابزون سبور

وشهدت الدقيقة 58 دخول محمد صلاح إلى أرض الملعب، ليسجل بذلك أول مشاركة رسمية له مع طرابزون سبور في الدوري التركي، وسط اهتمام جماهيري كبير بظهوره الأول مع النادي.

وكان صلاح قد انضم إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب التركية بعد سنوات طويلة قضاها مع ليفربول الإنجليزي.

تشكيل طرابزون سبور أمام قاسم باشا

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بينا، تشيبوكي نوايمو، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكيللاش.

خط الوسط: ميتهان ميمار أوغلو، بنجامين بونشواري، روسلان مالينوفسكي.

خط الهجوم: سافيولو، أرال شيمشير، بول أونواتشو.