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بعد توثيق جارته للواقعة.. ضبط المتهم باستدراج الأطفال للتعدي عليهم جنسيا داخل مسكنة بالخانكة

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بعد توثيق جارته للواقعة.. ضبط المتهم باستدراج الأطفال للتعدي عليهم جنسيا داخل مسكنة بالخانكة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:29 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على التصوير من قيام أحد جيرانها بإستدراج طفل للشقة محل إقامته بذات العقار بغرض التعدى عليه بالقليوبية. 

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة من (شخصين وبرفقتهما نجليهما) بقيام أحد الأشخاص بإستدراج نجليهما للشقة محل سكنه بدعوى شراء بعض المستلزمات لهما "حلوى وهاتف محمول" بغرض التعدى عليهما جنسياً.

 

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وبإستدعاء القائمة على النشر "شاهدة إحدى الواقعتين"أيدت ما سبق.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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