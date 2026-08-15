مطار العلمين الدولي يوسع اتصاله بالعالم وأولى رحلات Air Cairo تنطلق إلى موسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 12:29 مساءً - انطلقت من مطار العلمين الدولي أولى رحلات شركة Air Cairo المتجهة مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها ١٧٦ راكبا، في خطوة توسع شبكة الرحلات الدولية بالمطار، وتفتح مسارا مباشرا جديدا يربط العلمين بالعاصمة الروسية.

وفي صالات السفر، حرصت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة المصرية للمطارات على الترحيب بالركاب ومتابعة تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لهم بالتنسيق مع الإدارات المعنية، بما أسهم في إنهاء إجراءات السفر بسهولة ويسر، منذ دخولهم المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة.

ويمثل انطلاق الرحلة خطوة مهمة في توسيع خيارات السفر من منطقة العلمين والساحل الشمالي، إذ يوفر الخط الجديد اتصالا مباشرا بموسكو، ويدعم حركة السفر والسياحة المتبادلة، ويعزز مكانة مطار العلمين الدولي كبوابة جوية تربط المنطقة بمزيد من الأسواق الدولية.

ويأتي تشغيل هذا الخط ضمن توجهات الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار وائل النشار نحو تعزيز تنافسية مطاراتها، وتوسيع شبكة الربط الجوي، واستقطاب المزيد من شركات الطيران والوجهات الدولية، بما يدعم نمو الحركة الجوية والسياحية، ويواكب الطفرة التنموية والنمو المتسارع الذي تشهده منطقة العلمين والساحل الشمالي.

ومع انطلاق أولى الرحلات إلى موسكو، يواصل مطار العلمين الدولي توسيع اتصاله بالعالم، وفتح مسارات جديدة أمام حركة السفر، بما يعزز دوره كبوابة جوية واعدة على ساحل البحر المتوسط.