ضبط فتاة لقيامها بالرقص من نافذة سيارة خلال سيرها بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 03:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدة سيارة "ملاكى" بالسماح لإحدى الفتيات بالجلوس خارج النافذة والرقص حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة معرضتان حياتهما والمواطنين للخطر.بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدتها ومرافقتها (إحدى السيدات "لا تحمل رخصة قيادة"، وصانعة محتوى "لها معلومات جنائية" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول مدينه نصر)، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 14/ الجارى حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.