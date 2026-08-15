الداخلية تضبط شخص لاقيامه بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من قائد أتوبيس نقل عام بأسلوب المغافلة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 03:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من قائد أتوبيس نقل عام بأسلوب المغافلة بالقاهرة ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد قائد الأتوبيس المشار إليه (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 6/ الجارى وحال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب إكتشف إختفاء حقيبة بها عدد من التذاكر الورقية ، ونفى سرقة أية مبالغ مالية منه.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإعتقاده وجود مبلغ مالى بداخلها ، وقيامه بالتخلص منها عقب ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.