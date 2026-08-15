رسميًا.. الزوراء العراقي يضم محمد شريف من الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:24 صباحاً - أعلن نادي الزوراء العراقي تعاقده رسميًا مع محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لينضم اللاعب إلى صفوف الفريق العراقي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

محمد شريف ينتقل إلى الزوراء العراقي

وجاء انتقال محمد شريف إلى الزوراء بعد حسم جميع تفاصيل الصفقة، ليخوض اللاعب تجربة جديدة في الدوري العراقي خلال الموسم المقبل.

وكان شريف قريبًا في الفترة الماضية من الانتقال إلى نادي الشرطة العراقي، قبل أن تتغير وجهته ويستقر على ارتداء قميص الزوراء، الذي أعلن إتمام التعاقد مع اللاعب رسميًا.

ونشر نادي الزوراء عبر حساباته الرسمية رسالة ترحيب بالمهاجم المصري، معلنًا انضمامه إلى صفوف الفريق، في خطوة تمثل تجربة عربية جديدة في مسيرة اللاعب.

تجربة جديدة لمحمد شريف

وتعد هذه التجربة ثاني محطات محمد شريف خارج مصر في المنطقة العربية، بعدما سبق له اللعب مع نادي الخليج السعودي لمدة موسمين.

ويأمل المهاجم المصري في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع الزوراء، واستعادة مستواه التهديفي خلال الموسم الجديد، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تنتظر الفريق في البطولات المحلية.

أرقام محمد شريف مع الأهلي

وكان محمد شريف قد عاد إلى الأهلي في الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادمًا من الخليج السعودي.

وخلال الموسم الماضي، شارك شريف مع الأهلي في 20 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير المقدم.

وبانتقاله إلى الزوراء، يبدأ محمد شريف مرحلة جديدة في مسيرته، على أن يعود إلى الأهلي عقب انتهاء مدة الإعارة وفقًا لتفاصيل الصفقة.