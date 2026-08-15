محافظ شمال سيناء يعتمد الضوابط والشروط المنظمة للتقدم للمنح الدراسية للعام 2026/2027.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:29 مساءً -

اعتمد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظه شمال سيناء الضوابط والشروط المنظمه للتقدم للمنح الدراسية للعام الدراسي الجامعي 2025/2026 وذلك على النحو التالي:

اولا: شروط التقدم:

أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة من المحافظه خلال العام الدراسي 2026/2027.

تن يكون محل الإقامه المثبت في بطاقة الرقم القومي للطالب داخل محافظه شمال سيناء.

يتم التقديم في المركز التكنولوجي لديوان عام محافظة شمال سيناء من الساعه 9:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا منذ تاريخ الاعلان عن المنحة

ثانيا الحد الادنى:

الحد الأدنى للمتقدم 80% لشعبه علمي علوم، 70% لشعبتي علمي رياضيات وادبي.

ثالثا ضوابط الترشيح والمفاضله في المنح المجانيه الكامله

ألا يكون الطالب قد تم ترشيحه أو كان مجموعه يؤهله لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية وهي :" الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة"، ولم يستكمل تسجيل رغباتهبها.

يكون المجموع الكلي هو معيار المفاضله الأساسي بين المتقدمين ويتم الترشيح ترتيبا من الأعلى الى الاقل

في حاله تساوي المجموع الكلي تكون الأولويه للطالب الأعلى في مجموع المواد المؤهله للكليو وفقا لنتيجة الفحص

في حال عدم اجتياز الطالب الإختبارات أو الشروط التي تحددها الجامعة المانحة فلن يتم ترشيحه لمنحه أخرى.

رابعا ضوابط الترشيح والمفاضله في المنح الجزئيه:

ترتبط المنح الجزئية برابط الطالب وقدرته على سداد الجزء غير الممول من قيمة المنحه.

تطبق على المنح الجزئيه ضوابط المفاضله نفسها في المنح الكاملة.

يتحمل الطالب قيمه الجزء المتبقي من المنحه دون اي إلتزام مالي على المحافظه.

لا يحق للطالب الحاصل على منحه جزئيه المطالبة بالترشح لمنحه مجانيه في وقت لاحق او في السنوات اللاحقه

خامسا الإقامه بالجامعات الخاصة:

تكون الإقامة مه بالجامعات الخاصة وفقا لشروط كل منحه وفي حال عدم شمول المنحه لتكاليف الإقامة ،يتحمل الطالب هذه التكاليف بالكامل.

سادسا الاعتذار عن المنحه:

في حال اعتذار الطالب عن المنحه بعد ترشيحه لها يجب عليه تقديم اعتذار رسمي كما يستمر الاعلان تباعا عن المنح التي ترد الى المحافظه من خلال الموقع الرسمي.

سابعا المستندات المطلوبة:

يقدم الطالب اصول المستندات للإطلاع عليها مع إرفاق صور واضحة من المستندات التاليه.

صوره بطاقه الرقم القومي.

صوره شهاده الميلاد.

صوره استماره الثانوية العامة.

مستخرج من شهادة الثانوية العامة.

ثامنا موعد التقديم:

يبدا التقديم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان نتيجو المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعو ويستمر لمده يومان من تاريخ الإعلان عن المنحه ويجوز أن تكون مده التقديم وفقا لما تقرره اللجنه بما يتوافق مع مواعيد القبول بالجامعات الخاصه، مع إمكانية مد فتره التقديم عند الحاجه.

تاسعا التظلمات:

تقدم التظلمات من خلال طلب رسمي موجه الى السيد الدكتور سكرتير عام محافظه شمال سيناء وذلك خلال 48 ساعه من إعلان نتيجه المنحة