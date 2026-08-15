محمد رمضان يشعل أضخم حفلات صيف 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:28 مساءً - أحيا النجم محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح بورتو جولف مارينا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات صيف 2026، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع من الجمهور.

محمد رمضان يتألق في حفل العلمين

قدم محمد رمضان عرضًا فنيًا متكاملًا جمع بين الغناء والاستعراض والموسيقى، في واحدة من أبرز حفلات الموسم الصيفي، وسط أجواء حماسية تفاعل معها الجمهور طوال فقرات الحفل.

وحرص الفنان على تقديم الحفل بصورة مختلفة، مستفيدًا من التجهيزات المسرحية والاستعراضية التي ساهمت في إضفاء طابع خاص على الأمسية.

بروفات مكثفة قبل الحفل

استعد محمد رمضان للحفل من خلال مجموعة من البروفات المكثفة، التي ركز خلالها على تفاصيل الأغاني والفقرات الاستعراضية، بهدف تقديم عرض يواكب تطلعات جمهوره.

وشهدت التحضيرات اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل الفنية والاستعراضية، ليخرج الحفل في صورة تجمع بين الأداء الغنائي والحركة والاستعراض.

حفل استمر لساعتين

وامتد الحفل لنحو ساعتين، قدم خلالهما محمد رمضان مجموعة من فقراته الغنائية والاستعراضية، وسط تفاعل جماهيري كبير منذ بداية العرض وحتى نهايته.

ويأتي الحفل ضمن نشاط محمد رمضان الفني خلال موسم صيف 2026، الذي يشهد مشاركته في عدد من الفعاليات والحفلات داخل مصر وخارجها.