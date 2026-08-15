إنبي يضم أحمد محمود من الزمالك في صفقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:28 مساءً - نجح نادي إنبي في حسم صفقة التعاقد مع أحمد محمود، الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد محمود ينتقل إلى إنبي

وتوصل مسؤولو إنبي إلى اتفاق نهائي مع أحمد محمود بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق البترولي، بعدما أصبح اللاعب متاحًا للرحيل عن الزمالك خلال الفترة الماضية.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى إنبي لمدة خمسة مواسم، في صفقة انتقال حر، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية مع الفريق خلال الموسم المقبل.

رحيل أحمد محمود عن الزمالك

وكان نادي الزمالك قد أنهى ارتباطه بأحمد محمود بالتراضي، ليصبح اللاعب خارج حسابات الفريق ويتمكن من تحديد وجهته الجديدة دون تحمل ناديه الجديد قيمة انتقال.

وجاء رحيل الظهير الأيمن عن القلعة البيضاء ضمن التحركات الخاصة بإعادة ترتيب قائمة الفريق والاستعداد للموسم الجديد.

أحمد محمود يعود للدوري عبر إنبي

وسبق لأحمد محمود خوض تجربة مع الاتحاد السكندري، قبل أن يعود إلى صفوف الزمالك، إلا أن مسيرته مع الفريق الأبيض انتهت بالاتفاق بين الطرفين.

ومع انتقاله إلى إنبي، يسعى اللاعب إلى الحصول على فرصة أكبر للمشاركة وإثبات قدراته خلال المنافسات المقبلة، بينما يأمل النادي البترولي أن يمثل إضافة قوية لخط الدفاع والجبهة اليمنى.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات إنبي لتدعيم قائمته بعدد من العناصر الجديدة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.