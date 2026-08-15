ضبط قائد سيارة تعدى على سيدة وصدم سيارتها بعد نشر فيديو الواقعة بمدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 03:33 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارة شقيقتها، وإحداث تلفيات بها بمدينة نصر بالقاهرة، والتعدي عليها حال قيامها بمعاتبته؛ بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق)، وبسؤالها، قررت بتضررها من قائد سيارة ملاكي "الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب "دون حدوث إصابات"، لخلاف بينهما حول أولوية المرور.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها مرتكب الواقعة (مندوب مبيعات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.