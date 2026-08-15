صنعاء تستهدف تحشيدات وأسلحة في المخا
تمكنت القوات المسلحة من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وأدواته ومرتزقته في منطقة المخا.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقته في منطقة المخا، بعدد كبير من الصواريخ البالستية.
وأكد أن الإصابة كانت دقيقة وأدت العملية إلى تدمير الزوارق والأسلحة، ومصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
وجدّد العميد سريع التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة في استهداف أي تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي أينما كانت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء تستهدف تحشيدات وأسلحة في المخا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.