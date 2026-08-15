ممدوح عباس يفتح النار بسبب أزمة صلاح مصدق.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:28 مساءً - تصاعدت أزمة المغربي صلاح مصدق، لاعب الزمالك السابق، خلال الساعات الأخيرة، في ظل تمسك اللاعب بالحصول على مستحقاته المالية وفقًا للاتفاق المبرم مع النادي، بالتزامن مع تصريحات حادة من ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للقلعة البيضاء، انتقد خلالها عددًا من المسؤولين السابقين.

ممدوح عباس ينتقد مسؤولين سابقين في الزمالك

وجّه ممدوح عباس انتقادات قوية لبعض المسؤولين السابقين داخل نادي الزمالك، على خلفية التطورات المتعلقة بملف صلاح مصدق.

وقال عباس عبر حسابه على منصة «إكس» إن ما يحدث في ملف اللاعب يثير علامات استفهام، مطالبًا بضرورة التعامل مع ما وصفه بوجود مخالفات تستوجب التحقيق.

وأضاف أن الفترة المقبلة قد تكشف تفاصيل جديدة بشأن بعض المسؤولين الذين تولوا مناصب داخل النادي، دون أن يحدد أسماء بعينها.

أزمة مستحقات صلاح مصدق

وتأتي تصريحات عباس بالتزامن مع استمرار الخلاف بين الزمالك وصلاح مصدق، حيث يتمسك اللاعب بالحصول على الدفعة الثانية من مستحقاته المالية في الموعد المحدد، وفق اتفاق التسوية الموقع بين الطرفين.

وتبلغ قيمة الدفعة المستحقة للاعب نحو 400 ألف دولار، وهي تمثل الجزء الثاني من الاتفاق المالي الذي تم التوصل إليه لإنهاء أزمة مستحقاته السابقة.

الزمالك يسعى لتأجيل السداد

وحاولت إدارة الزمالك التوصل إلى اتفاق جديد مع ممثلي اللاعب للحصول على مهلة إضافية قبل سداد المبلغ المستحق، إلا أن اللاعب تمسك بتنفيذ بنود التسوية وفق المواعيد المتفق عليها.

ويضع هذا الموقف إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد، خاصة في ظل رغبة النادي في إنهاء الملفات المالية والقانونية العالقة وتجنب الدخول في نزاعات جديدة.

تحركات قانونية لإنهاء الأزمة

وفي إطار مساعي النادي لغلق الملف، شهدت الأزمة تحركات قانونية، من بينها إرسال الزمالك مستندات تتعلق بالمخالصة الموقعة من اللاعب إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى حسم الموقف بصورة قانونية، خاصة مع ارتباط الملف بمستحقات مالية واتفاق سابق بين الطرفين.

مخاوف من التصعيد أمام فيفا

وتزداد الضغوط على الزمالك في ظل احتمالية تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حال عدم الالتزام بسداد المستحقات في الموعد المحدد.

وقد يؤدي اللجوء إلى الجهات الرياضية الدولية إلى فتح ملف قانوني جديد ضد النادي، في وقت تعمل فيه الإدارة على معالجة عدد من الالتزامات المالية والقضايا المتعلقة بلاعبين سابقين.

وتظل أزمة صلاح مصدق واحدة من الملفات التي تفرض ضغوطًا إضافية على الزمالك، بينما تترقب جماهير النادي ما ستسفر عنه التحركات المقبلة لحسم المستحقات وإنهاء الأزمة بشكل نهائي.