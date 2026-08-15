الزمالك يفرض غرامة مالية على عبدالله السعيد بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 01:20 مساءً - قرر مسؤولو نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب غيابه عن معسكر الإعداد للموسم الجديد وعدم انتظامه في التدريبات خلال الفترة الماضية.

ويأتي القرار رغم البيان الذي أصدره اللاعب مؤخرًا، والذي أكد خلاله استمراره مع الزمالك ورغبته في مواصلة مشواره مع الفريق خلال الموسم الجديد.

غرامة مليوني جنيه على عبدالله السعيد

ووفقًا لما تداولته تقارير إعلامية، بلغت الغرامة المالية الموقعة على عبدالله السعيد نحو مليوني جنيه، وذلك على خلفية غيابه عن معسكر إعداد الفريق.

ولا تزال أزمة اللاعب مع الزمالك مرتبطة بملف المستحقات المالية المتأخرة، في ظل وجود مطالبات سابقة بالحصول على مبالغ مالية مستحقة عن الفترة الماضية.

عبدالله السعيد يغيب عن بداية فترة الإعداد

وغاب عبدالله السعيد عن انطلاقة فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل النادي، خاصة أن اللاعب يمثل أحد أبرز عناصر الخبرة في صفوف الفريق.

وارتبط غياب السعيد، وفقًا لما تردد، بوجود مستحقات مالية متأخرة لدى النادي، حيث أشارت تقارير إلى أن اللاعب كان ينتظر الحصول على مستحقات تقدر بنحو 7.5 مليون جنيه.

وفي الوقت نفسه، كانت إدارة الزمالك تعمل على معالجة الملف المالي وتسوية المستحقات الخاصة باللاعب، بالتزامن مع الحديث عن موقفه من عقده مع الفريق.

حقيقة رحيل عبدالله السعيد عن الزمالك

وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء عن إمكانية رحيل عبدالله السعيد عن الزمالك أو إنهاء تعاقده مع النادي، قبل أن تتغير الصورة بعد البيان الذي أصدره اللاعب وأعلن من خلاله استمراره مع الفريق.

وأكد السعيد في رسالته أنه لا يعتبر نفسه بعيدًا عن الزمالك، مشددًا على ارتباطه بالنادي وجماهيره، ونفى أن يكون غيابه عن بداية الإعداد بسبب رغبته في التمرد أو الابتعاد عن الفريق.

عبدالله السعيد يحسم موقفه

وأوضح اللاعب أن فكرة الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية كانت مطروحة أمامه خلال الفترة التي سبقت انطلاق فترة الإعداد، وهو ما تزامن مع غيابه عن بداية المعسكر.

وشدد عبدالله السعيد على احترامه الكامل لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس الإدارة، مؤكدًا التزامه بما يصدر عن النادي من قرارات.

كما أعلن اللاعب بشكل واضح استمراره مع الزمالك في الموسم الجديد، مؤكدًا أن هدفه سيكون دعم الفريق والمنافسة على البطولات وتحقيق تطلعات الجماهير.

الزمالك وعبدالله السعيد في الموسم الجديد

وتأتي العقوبة المالية في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك إلى فرض حالة من الانضباط داخل الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بينما يظل عبدالله السعيد من العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني بفضل خبراته الطويلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات بشأن موقف اللاعب من العقوبة وملف مستحقاته المالية، بالتزامن مع استعدادات الزمالك لانطلاق منافسات الموسم الجديد.