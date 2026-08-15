حريق في منزل ريهام سعيد بالساحل الشمالي.. تفاصيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:28 مساءً - كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تعرض منزلها في الساحل الشمالي لحريق مفاجئ، موضحة أن الحادث وقع نتيجة ماس كهربائي تسبب في انفجار داخل المنزل، قبل أن تتدخل الجهات المختصة لإنقاذها وأفراد أسرتها.

ريهام سعيد تكشف تفاصيل الحريق

شاركت ريهام سعيد متابعيها تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، معربة عن امتنانها لنجاتها وأسرتها من الحادث.

وأوضحت أن ماسًا كهربائيًا أدى إلى اندلاع الحريق ووقوع انفجار داخل منزلها في الساحل الشمالي، مؤكدة أن العناية الإلهية حالت دون وقوع خسائر في الأرواح.

ووجهت الإعلامية الشكر إلى أمن مارينا ووزارة الداخلية وقسم مارينا، مشيدة بسرعة تدخلهم ومساعدتهم لها ولشقيقتها وأبنائها خلال الحادث.

ريهام سعيد: كتب لنا عمر جديد

وأكدت ريهام سعيد أن ما حدث كان موقفًا صعبًا، لكنها اعتبرت نجاتها وأسرتها بمثابة فرصة جديدة للحياة، معربة عن شكرها لله على سلامتهم.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع ما أعلنته، متمنين لها ولأسرتها السلامة وتجاوز آثار الحادث.

أزمة اختفاء كلبة ريهام سعيد

وفي سياق آخر، كانت ريهام سعيد قد أعلنت مؤخرًا عن اختفاء كلبتها «لوزة» في منطقة مارينا بالساحل الشمالي.

وطالبت متابعيها بمساعدتها في العثور عليها، موضحة أن الكلبة تحتاج إلى العلاج، وأعلنت عن مكافأة مالية لمن يتمكن من العثور عليها وإعادتها.

ريهام سعيد تتحدث عن القاضي المزيف

كما تطرقت ريهام سعيد في إحدى حلقات برنامج «صبايا الخير» إلى واقعة انتحال شخص صفة قاضٍ، معربة عن استغرابها من الجرأة على ارتكاب مثل هذا التصرف.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة هي صاحبة الحق في تحديد الحالة النفسية للشخص المتهم، منتقدة في الوقت نفسه انتشار آراء غير متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي وتناول البعض للقضايا المختلفة دون معلومات موثوقة.