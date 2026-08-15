ارتفاع عدد قتلى زلزال كولومبيا إلى 287

ارتفاع عدد قتلى زلزال كولومبيا إلى 287ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا الإثنين الماضي إلى 287 قتيلا، في حين لا يزال نحو 400 شخص في عداد المفقودين.

وأفادت السلطات الكولومبية اليوم، بأن أكثر من ثلثي حالات الوفاة سجلت في مدينتي "كالي" و"بيريرا"، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المصابين يتواجدون في المدن الكبرى، حيث يسابق المنقذون الزمن لانتشال أربعة أشخاص من تحت أنقاض فندق منهار بمدينة "بيريرا" في ظل آمال ضئيلة بالعثور على أحياء.

كما تشير الإحصاءات الحكومية إلى حجم الكارثة الكبير الذي تسبب في تدمير وإلحاق أضرار بالغة بعشرات الآلاف من المنازل والمؤسسات التعليمية والصحية والمرافق العامة، مما أثر بشكل مباشر على كفاءة واستدامة البنية الأساسية في أنحاء غرب كولومبيا، وأجبر آلاف الأسر على المبيت في الملاجئ أو في العراء جراء تسجيل عشرات الهزات الارتدادية المتلاحقة التي تزيد من خطورة انهيار المباني المتصدعة.