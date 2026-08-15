إيهاب توفيق يشعل أجواء الساحل الشمالي في حفل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:28 مساءً - أحيا الفنان إيهاب توفيق حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي ضمن فعاليات موسم صيف 2026، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واضح من الجمهور طوال فقرات الحفل.

إيهاب توفيق يتألق في الساحل الشمالي

قدم إيهاب توفيق خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مسيرته الفنية، وسط أجواء احتفالية مميزة جمعت بين الأجيال المختلفة من جمهوره.

وكانت أغنية «ترجى فيا» من أبرز فقرات الحفل، حيث تفاعل معها الحضور ورددوا كلماتها مع الفنان، في مشهد عكس استمرار ارتباط الجمهور بأعماله الغنائية.

كما قدم إيهاب توفيق عددًا من أشهر أغانيه، من بينها «سحراني» و«مراسيل» و«داني» و«عامل عاملة»، وسط حالة من الحماس والتفاعل المستمر.

تامر عبد المنعم يتابع الحفل

وشهد الحفل حضور تامر عبد المنعم، مدير أعمال إيهاب توفيق، الذي حرص على متابعة تفاصيل الحفل والتواجد إلى جانب الفنان خلال مشاركته في فعاليات الموسم الصيفي.

وجاء الحفل ضمن جدول الفعاليات الغنائية التي يشهدها الساحل الشمالي خلال صيف 2026، بالتزامن مع الإقبال الجماهيري الكبير على الحفلات الفنية.

إيهاب توفيق يواصل نشاطه الفني

ويواصل إيهاب توفيق نشاطه الفني خلال موسم الصيف، بعد مشاركته في عدد من الحفلات خلال الفترة الماضية، من بينها حفلات أقيمت في تونس وشهدت تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا.

ويستعد الفنان لاستكمال نشاطه الغنائي خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الحفلات والفعاليات، مواصلًا لقاء جمهوره وتقديم أشهر أعماله التي صنعت جانبًا مهمًا من مشواره الفني.