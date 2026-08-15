الأتوبيس الترددي يربط المترو والمونوريل والقطار الخفيف.. شبكة نقل متكاملة لخدمة القاهرة والمدن الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 10:29 مساءً - يتحول مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري إلى حلقة رئيسية ضمن منظومة النقل الجماعي الحديثة في القاهرة الكبرى، من خلال شبكة ربط مباشرة مع مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، بما يتيح للمواطنين الانتقال بين مناطق شرق القاهرة وغربها والوصول إلى المدن الجديدة بصورة أكثر سهولة.

ويتيح الأتوبيس الترددي خدمة التبادل مع الخط الأول لمترو الأنفاق في محطتي الزهراء والمرج، إلى جانب الربط مع الخط الثالث في محطتي عدلي منصور وإمبابة، وهو ما يدعم حركة التنقل بين مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى.

ربط الأتوبيس الترددي بالمونوريل والقطار الخفيف

ويمتد التكامل إلى وسائل النقل الحديثة، حيث يلتقي الأتوبيس الترددي مع مونوريل شرق النيل في محطة المشير طنطاوي، كما يتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور المركزية.

ويتيح هذا الربط مسارات انتقال مباشرة للمواطنين المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، بما يعزز تكامل شبكة النقل الجماعي ويقلل الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة في الرحلات بين هذه المناطق.

مواقف سرفيس وسوبرجيت بجوار محطات BRT

ولم يقتصر تصميم منظومة الأتوبيس الترددي على الربط مع وسائل النقل الكبرى، وإنما شمل أيضا توفير مواقف مجمعة أسفل الطريق الدائري وفي محيط المحطات، لربط الركاب بشبكة الخطوط الفرعية والمناطق المجاورة.

وتضم هذه المواقف خدمات لشركات السوبرجيت وشرق الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب سيارات السرفيس والميكروباص التي تنقل الركاب من المحطات إلى المناطق الداخلية والمجاورة.

كما تم توفير ساحات انتظار للسيارات الملاكي بالقرب من عدد من المحطات، بما يشجع المواطنين على ترك سياراتهم والاعتماد على وسائل النقل الجماعي لاستكمال رحلاتهم.

وبذلك يقدم مشروع الأتوبيس الترددي نموذجا يقوم على التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بدلا من عمل كل وسيلة بصورة منفصلة، بما يرفع كفاءة الانتقال داخل القاهرة الكبرى ويربط المناطق السكنية والمدن الجديدة بشبكة نقل حديثة.