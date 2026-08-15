المصري البورسعيدي يهزم الكوكب المراكشي بثلاثية في معسكر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 12:32 صباحاً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فوزًا وديًا على نظيره الكوكب المراكشي المغربي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب مراكش، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وتعد المباراة الودية الثانية للمصري خلال معسكره المقام حاليًا في مدينة مراكش المغربية، والذي يستمر حتى الأحد، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

أهداف المصري أمام الكوكب المراكشي

أنهى المصري الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف، بعدما افتتح كريم بامبو التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة، بتسديدة قوية سكنت شباك الفريق المغربي.

وأضاف محمد هاشم الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعدما ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه إلى داخل المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 41، نجح منذر طمين في تسجيل الهدف الثالث، بعدما انفرد بالمرمى عقب انطلاقة من منتصف الملعب، ليضع الكرة داخل الشباك.

المصري يسيطر على المباراة

وفرض المصري سيطرته على معظم فترات اللقاء، وقدم أداءً قويًا وحماسيًا أمام الكوكب المراكشي، خاصة خلال الشوط الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة توترًا بين لاعبي الفريقين، انتهى بإشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن، ليكمل المصري اللقاء بتسعة لاعبين حتى صافرة النهاية.

تشكيل المصري في الشوط الأول

بدأ المصري المباراة بتشكيل ضم محمود حمدي في حراسة المرمى، وأمامه عميد صوافطة ومحمد هاشم ومصطفى العش ومحمد شكري.

وفي خط الوسط شارك ياسين الملاح وحسين فيصل، بينما لعب كريم بامبو ومصطفى زيدان وأحمد شرف خلف المهاجم منذر طمين.

تغييرات المصري في الشوط الثاني

أجرى عماد النحاس المدير الفني للمصري عدة تغييرات مع بداية الشوط الثاني، حيث دفع بكل من عصام ثروت، وباهر المحمدي، وعبد الله الزياني، ومصطفى أبو الخير، ومحمد الشامي، وعبد الرحيم دغموم، وصلاح محسن.

وجاءت التغييرات بهدف منح عدد أكبر من اللاعبين فرصة المشاركة والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويواصل المصري استعداداته في معسكر مراكش، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل خوض المنافسات الرسمية.