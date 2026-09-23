شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور بخسارة وزن كبيرة في أحدث ظهور فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بأحدث ظهور لها بعدما بدت بملامح أكثر رشاقة مقارنة بآخر ظهور لها خلال إقرأ المزيد

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بأحدث ظهور لها، بعدما بدت بملامح أكثر رشاقةً؛ مقارنة بآخر ظهور لها خلال حفلها بالساحل الشمالي في شهر يوليو الماضي. لتكشف الصور الجديدة عن خسارة ملحوظة في وزنها، ضمن رحلتها المستمرة لاستعادة رشاقتها والظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

وقد نشر طبيب التغذية الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب صورة حديثة لها عبْر حسابه على موقع إنستغرام، وعلّق عليها قائلاً: "ما شاء الله، شيرين رجعت نوّرت تاني، ربنا يقدّرنا ونعمل الخير دايماً، وفخور بيكِ ولسه مكملين مع بعض". في إشارة إلى استمرار شيرين في اتباع البرنامج الغذائي الذي وضعه الطبيب لها، ومواصلة العمل على استعادة رشاقتها.

وتأتي هذه التطورات في القوام واللياقة؛ لتستكمل شيرين عبد الوهاب مسار عودتها إلى الساحة الفنية، لاسيّما بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته في حفلها الغنائي الأخير بمنطقة بورتو جولف العلمين في الساحل الشمالي؛ إذ شهد الحفل إقبالاً استثنائياً ونفاداً سريعاً للتذاكر فور طرحها؛ مما دفع الجهة المنظمة لإضافة فئات جديدة استجابةً للطلب المكثّف.

ويتزامن ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير مع تصدُّرها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها برفقة ابنتها "هنا" في مقطع فيديو عفوي عبْر تطبيق "تيك توك"؛ حيث حرَصت الفنانة على مشاركة ابنتها أجواء عائلية بسيطة. ويأتي ذلك بعدما خطفت "هنا" الأنظار خلال حفل شيرين عبد الوهاب في الساحل، الذي عادت به إلى جمهورها بعد غياب.

وقد ظهرت شيرين في الفيديو الذي نشرته ابنتها عبْر حسابها على "تيك توك" داخل أحد المطاعم، بإطلالة بسيطة وملامح طبيعية. بينما ظهرت "هنا" إلى جانبها وهي تغني وتضحك، في أجواء عائلية هادئة وعفوية. وقد لاقى ظهور شيرين عبد الوهاب برفقة ابنتها تفاعلاً واسعاً من جمهورها؛ خاصة مع ظهورها بشكل عفوي بعيداً عن أجواء الحفلات والمناسبات الفنية.