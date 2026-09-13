عودة سيلين ديون إلى الغناء.. بعد غياب 6 سنوات عادت سيلين ديون إلى جمهورها بعد غياب دام 6 سنوات متغلبة على مشاكل صحية خطيرة من أجل أن تسعد معجبيها في الحفل إقرأ المزيد

عادت سيلين ديون إلى جمهورها بعد غياب دام 6 سنوات، متغلبة على مشاكل صحية خطيرة من أجل أن تسعد معجبيها في الحفل الأول من سلسلة عروض غنائية في باريس.

وقالت للجمهور، أمس السبت، في لحظة مؤثرة "أقف على خشبة المسرح في هذه المدينة التي أحبها كثيراً بفضل دعمكم وحبكم.. كان الطريق شاقاً واستغرق وقتاً أطول مما كنت أعتقد لكنني صمدت".

وكانت النجمة كشفت في عام 2022 عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي حالة عصبية نادرة تسبب تشنجات عضلية وجعلتها غير قادرة على الغناء.

وغمرت ديون المشاعر في بعض الأحيان وانهارت باكية خلال أغنيتها الافتتاحية ومدت الميكروفون إلى الجمهور لمساعدتها في الغناء في جزء من الأغنية.

وقالت، متكلمة بالفرنسية في معظم حديثها، "وعدت بأنني لن أبكي لكنها دموع الفرح".

وأدت ديون أغنيتي "قلبي سيستمر" (ماي هارت ويل جو أون) من فيلم "تيتانك" و"بمفردي تماما" (أول باي ماي سيلف) اللتين جعلتا ألبوماتها من بين الأكثر مبيعا على الإطلاق.

لكنها افتتحت الحفل بواحدة من أنجح أغنياتها باللغة الفرنسية (أون ني شونج با) وتعني "نحن لا نتغير"، في إشارة واضحة إلى غيابها الطويل.

وأثارت سلسلة عروضها الغنائية التي تضم 16 حفلة، مع 10 حفلات أخرى مقررة في عام 2027، ضجة كبيرة في العاصمة الفرنسية حيث تتجمع الحشود خارج فندقها الفاخر حتى الساعات الأولى من الصباح أملاً في رؤيتها.