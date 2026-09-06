براءة مديرة أعمال أنغام وإلغاء حكم حبسها شهراً

حصلت مديرة أعمال المطربة المصرية أنغام على حكم بالبراءة في قضية اتهامها بالتسبب في إصابة شاب عن طريق الخطأ، بعد واقعة اصطدام سيارتها به أمام مستشفى الطيران بمنطقة مصر الجديدة.

فقد قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، السبت، بقبول استئناف راندا رياض في قضية إصابة شاب بالخطأ إثر حادث تصادم، وإلغاء حكم حبسها.

يأتي الحكم بعد نحو شهرين من صدور حكم محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة مديرة أعمال أنغام بالحبس مع الشغل لمدة شهر، مع كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، قبل أن تتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضدها.

هذا وتعود القضية إلى حادث تصادم وقع أمام مستشفى الطيران في منطقة مصر الجديدة، بعدما اصطدمت سيارة كانت تقودها راندا رياض بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شاب، وفق ما ورد في التحقيقات.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها تقارير عن القضية، أصيب الشاب بكسر في القدم، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية عقب وقوع الحادث، قبل إحالة راندا رياض إلى محكمة الجنح بتهمة التسبب في الإصابة عن طريق الخطأ.

وأصدرت محكمة جنح مصر الجديدة حكمها في القضية خلال يوليو/تموز الماضي، قبل أن تتقدم راندا رياض باستئناف عليه، لتحدد محكمة مستأنف مصر الجديدة جلسة 5 سبتمبر/أيلول لنظر الاستئناف، وتنتهي الجلسة إلى إلغاء حكم الحبس.