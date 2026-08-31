وفاة ابنة نجلاء فتحي إثر أزمة قلبية مفاجئة

أعلن الفنان سيف أبو النجا، وفاة ابنته ياسمين، وابنة الفنانة نجلاء فتحي، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.
وكتب سيف أبو النجا عبر صفحته الشخصية على Facebook: "توفت إلى رحمة الله تعالى نور عيني ابنتي الغالية ياسمين سيف الله أبو النجا إثر أزمة قلبية، ستجري تشييع الجنازة بعد صلاة العشاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها، واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها".
يذكر أن نجلاء فتحي وسيف أبو النجا استمر زواجهما لخمسة أعوام، وأثمر عن ابنتهما الوحيدة ياسمين، وبرغم الانفصال، ظلّت بينهما علاقة قائمة على المودة والاحترام.
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