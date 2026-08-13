الأهلي يتحرك لضم توفيق محمد من بتروجت بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 مساءً - كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن تحركات جديدة لإبرام صفقة محلية خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث دخل مسؤولو القلعة الحمراء في اتصالات مع نادي بتروجت لبحث إمكانية التعاقد مع توفيق محمد.

اتصالات بين الأهلي وبتروجت لضم توفيق محمد

وتأتي تحركات الأهلي في إطار البحث عن تدعيم مركز الظهير الأيسر، بعد الإصابة التي تعرض لها المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن حسابات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد توفيق محمد أحد الأسماء المطروحة على طاولة الأهلي لتدعيم هذا المركز، إلى جانب لاعبين آخرين من الدوري المصري، في ظل رغبة الجهاز الفني في توفير بديل قادر على تعويض غياب بلعمري.

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء المفاوضات مع بتروجت خلال الساعات المقبلة، مع اقتراب غلق باب القيد، بحسب المصادر التي تحدثت عن رغبة النادي في حسم الصفقة قبل 48 ساعة من انتهاء فترة الانتقالات.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعداد الأهلي لانطلاق الموسم الجديد، ورغبة الجهاز الفني في امتلاك قائمة متوازنة تضم بدائل في مختلف المراكز.

توفيق محمد ضمن خيارات تدعيم الجبهة اليسرى

وكان اسم توفيق محمد قد دخل بالفعل دائرة اهتمام عدد من أندية القمة، بعد المستويات التي قدمها مع بتروجت خلال الفترة الماضية، ما جعله أحد الخيارات المحلية المطروحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وبحسب تقارير حديثة، تضم قائمة الخيارات المطروحة أمام الأهلي أيضًا محمد حمدي لاعب إنبي ويحيى زكريا لاعب غزل المحلة، على أن يكون القرار النهائي بشأن التعاقد مع أحدهم وفق رؤية الجهاز الفني.

الأهلي يحسم موقفه قبل غلق القيد

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات بين الأهلي وبتروجت، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي على غلق باب القيد.

ويترقب جمهور الأهلي حسم الصفقة بشكل رسمي، في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة يوسف بلعمري، الذي كان من الصفقات التي يعول عليها النادي في الموسم الجديد.