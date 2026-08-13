الخطيب يدرس عدم السفر إلى إسبانيا لحضور مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 صباحاً - كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تطورات جديدة بشأن سفر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى إسبانيا لحضور مواجهة الفريق أمام برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر الودية وأوضح أضا أن الخطيب قد لا يرافق أعضاء مجلس إدارة الأهلي خلال الرحلة المرتقبة، في ظل وجود اعتبارات تتعلق بمدى قدرته على تحمل السفر والعودة خلال فترة زمنية قصيرة.

محاولات لإقناع الخطيب بالسفر

وقال محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يجرون محاولات لإقناع محمود الخطيب بالسفر إلى إسبانيا وحضور المباراة المرتقبة أمام برشلونة.

وأشار إلى أن رئيس الأهلي يرى أن السفر إلى إسبانيا والعودة إلى القاهرة خلال يومين فقط قد يمثل مجهودًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة في ظل ظروفه الصحية.

وأضاف أن هناك تحركات من جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة لإقناع الخطيب بمرافقة بعثة المجلس إلى إسبانيا، خاصة أن المباراة تمثل مناسبة مهمة للنادي الأهلي أمام أحد أكبر الأندية الأوروبية.

الأهلي يستعد لمواجهة برشلونة

ويواصل النادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، وسط اهتمام كبير بالمواجهة الودية المنتظرة أمام برشلونة في كأس خوان جامبر، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الأهلي للمنافسات المقبلة، كما تمثل فرصة للفريق لخوض مواجهة قوية أمام أحد أبرز أندية كرة القدم العالمية.