يسرا تدعم منة شلبي في أزمتها الصحية برسالة مؤثرة

حرصت النجمة يسرا على دعم ومساندة الفنانة منة شلبي، في ظل أزمتها الصحية التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية، ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من القلق بين محبيها وجمهورها، بعد تداول تقارير صحفية متضاربة بشأن حالتها الصحية، بين أنباء تفيد بخضوعها لعملية جراحية دقيقة، وأخرى تنفي خضوعها لأي تدخل جراحي، ما أبقى الجمهور في حالة من الحيرة بشأن حقيقة وضعها الصحي.

ونشرت يسرا، عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة جمعتها بالفنانة منة شلبي وأرفقت يسرا الصورة بدعاء مؤثر، متمنية لـ منة شلبي الشفاء العاجل والتعافي من وعكتها الصحية، وجاء فيه: "اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. اللهم اشفِ إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك، أن تشفي منة بنت زيزي، وتقومها بالسلامة، وترد لها صحتها، وتحفظها من كل شر وسوء".

على جانبٍ آخر، تنتظر يسرا عرض أحدث أفلامها بدور العرض، الذي يأتي بعنوان "الست لما"، ويشاركها العمل عدد آخر من النجوم وهم: ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، مي حسن، وعدد آخر من الفنانين، إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم كريم فهمي، كندة علوش، شيماء سيف، حمدي الوزير، الإعلاميتين هالة سرحان ولميس الحديدي وغيرهم، والعمل من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب وإنتاج ندى، ورنا السبكي.