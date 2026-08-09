وفاة والد ليونيل ميسي بعد معاناة مع المرض عن عمرٍ يناهز 68 عاماً يمر لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi بواحدة من أصعب لحظات حياته إذ توفي والده خورخي ميسي Jo إقرأ المزيد

يمر لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi بواحدة من أصعب لحظات حياته، إذ توفي والده خورخي ميسي Jorge Messi، الذي كان أحد أبرز الداعمين لمسيرته منذ بداياته، وذلك عن عمرٍ يناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض، ليلة أمس في إحدى عيادات روزاريو، حوالي الساعة العاشرة مساءً، وفقاً لموقع التلفزيون الإسباني Telecinco.

وعلى مدار سنوات، ظل والده حاضرًا في محطات مهمة من رحلته الكروية، ليشكل رحيله خسارة شخصية مؤثرة في حياة نجم كرة القدم العالمي.

لسنواتٍ عديدة، كان خورخي ميسي شخصية محورية في مسيرة ابنه الكروية، فقد رافقه منذ بداياته في الملاعب وحتى أصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، كما أدار شؤون ليونيل خارج الملعب حيث تولى تمثيل ميسي وإجراء المفاوضات نيابةً عنه مع الأندية والشركات التجارية، كما ساهم في بناء البنية التحتية التجارية المحيطة بالنجم الأرجنتيني، كما كان بجانبه في أهم لحظات مسيرته الاحترافية.

ومن الجدير بالذكر أن خورخي ناضل لتأمين العلاج الطبي اللازم لابنه في سن مبكرة، ثم بقي معه في برشلونة عندما واجهت العائلة صعوبات بعد انتقالها إلى أوروبا.

في السنوات الأخيرة، تدهورت صحته، وفي كأس العالم الأخيرة، ألمح ميسي نفسه إلى أنه يمر بفترة عصيبة على الصعيد الشخصي.