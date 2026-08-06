رئيس طرابزون سبور يكشف دور تريزيجيه في إقناع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 01:25 صباحاً - تحدث أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، عن الكواليس التي سبقت التوصل إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن مواطنه محمود حسن تريزيجيه لعب دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر وتشجيع اللاعب على خوض التجربة الجديدة.

تريزيجيه نقل صورة إيجابية عن النادي

وأوضح رئيس طرابزون سبور أن تريزيجيه قدم لمحمد صلاح صورة إيجابية عن النادي، سواء من حيث الأجواء داخل الفريق أو العلاقة بين الإدارة واللاعبين، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به النادي في تركيا.

وأشار إلى أن هذه الانطباعات ساهمت في تعزيز قناعة صلاح بخوض التجربة، خاصة أن اللاعب حرص على معرفة تفاصيل البيئة الرياضية داخل النادي قبل اتخاذ قراره النهائي.

جماهيرية النادي كانت عنصرًا مؤثرًا

وأكد دوغان أن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها طرابزون سبور، إلى جانب طموح النادي في المنافسة على البطولات، كانا من أبرز العوامل التي شجعت محمد صلاح على الموافقة على الانتقال، موضحًا أن النادي يسعى دائمًا لاستقطاب لاعبين أصحاب خبرات وإمكانات كبيرة.

وصول محمد صلاح إلى إسطنبول

وكان محمد صلاح قد وصل إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، استعدادًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور، حيث ظهر مرتديًا قميص النادي، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الفريق ووسائل الإعلام.

كما وجه قائد منتخب مصر رسالة قصيرة إلى جماهير النادي، أعرب خلالها عن حماسه لبداية هذه المرحلة الجديدة، مؤكدًا ارتباطه بالمشروع الرياضي الذي يقدمه طرابزون سبور.

الإعلان الرسمي خلال ساعات

ومن المنتظر أن يعلن النادي التركي رسميًا عن ضم محمد صلاح عقب الانتهاء من الفحص الطبي واستكمال جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعاقد، ليبدأ اللاعب مشواره مع فريقه الجديد قبل انطلاق الموسم.

ويترقب جمهور طرابزون سبور تقديم النجم المصري رسميًا، في صفقة تعد من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية، لما يمثله صلاح من قيمة فنية وخبرة كبيرة على الساحة الأوروبية.