الزمالك يتعاقد مع باسم السبكي لقيادة فريق كرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 01:25 صباحاً - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع المدرب باسم السبكي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد، في خطوة تستهدف تعزيز طموحات القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية وجاء التعاقد مع السبكي في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم الأجهزة الفنية بأصحاب الخبرات، استعدادًا لانطلاق المنافسات المقبلة.

مراسم توقيع العقود

شهدت مراسم توقيع العقود حضور المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى جانب شادي طارق، مدير تعاقدات ألعاب الصالات، حيث تم الاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد، إيذانًا ببدء مهمة المدرب مع الفريق.

أحد أبناء القلعة البيضاء

يمثل باسم السبكي اسمًا مألوفًا لجماهير الزمالك، إذ سبق له ارتداء قميص النادي لاعبًا لمدة 14 عامًا، وحقق خلالها العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بخمسة ألقاب للدوري المصري، وخمس بطولات لكأس مصر، بالإضافة إلى لقبين في بطولة أفريقيا، ليترك بصمة مميزة داخل النادي قبل الاتجاه إلى مجال التدريب.

سجل تدريبي حافل بالبطولات

يملك باسم السبكي مسيرة تدريبية ناجحة، خاصة مع نادي الترجي التونسي، حيث قاد الفريق لتحقيق سلسلة من الإنجازات خلال خمس سنوات، حصد خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية والعربية، كما نجح في قيادة الفريق إلى مركز متقدم في بطولة كأس العالم للأندية، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز مدربي كرة اليد في المنطقة.

نجاحات دولية مع منتخب الكويت

وعلى مستوى المنتخبات، حقق السبكي إنجازات بارزة مع منتخب الكويت، بعدما قاده للتتويج ببطولة آسيا لكرة اليد ثلاث مرات، كما شارك معه في بطولتين لكأس العالم، مكتسبًا خبرات دولية كبيرة تعزز من قدرته على قيادة الزمالك في المرحلة المقبلة.

طموحات كبيرة في الموسم الجديد

يعول الزمالك على خبرات باسم السبكي لقيادة فريق كرة اليد نحو استعادة المزيد من الألقاب، خاصة في ظل امتلاكه سجلًا حافلًا بالنجاحات كلاعب ومدرب، وهو ما يمنح جماهير القلعة البيضاء آمالًا كبيرة في تقديم موسم قوي على مختلف الأصعدة.