رموز المنام لمعرفة نوع الجنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 04:20 صباحاً - تعد فترة الحمل من أكثر المراحل التي تشغل تفكير المرأة، خاصة في الشهور الأولى التي قد لا تستطيع خلالها معرفة نوع الجنين بالوسائل الطبية، لذلك تلجأ بعض السيدات إلى تفسير الأحلام بحثًا عن علامات أو رموز قد تشير إلى الحمل بولد أو بنت.

وتنتشر العديد من المعتقدات الشعبية حول دلالات الأحلام المرتبطة بالحمل، حيث يربط البعض بين رؤية بعض الأشياء في المنام ونوع الجنين، مثل رؤية التفاح أو التمر التي يعتقد البعض أنها تشير إلى الحمل بذكر، بينما ترتبط رؤية الشجرة أو بعض الرموز الأخرى بالحمل بأنثى.

لكن تظل هذه التفسيرات ضمن الموروثات الشعبية والاجتهادات في تفسير الأحلام، ولا تعد وسيلة علمية مؤكدة لمعرفة نوع الجنين، إذ إن الطريقة الدقيقة لذلك تكون من خلال الفحوصات الطبية التي يحددها الطبيب.

رموز في المنام يربطها البعض بالحمل بولد

وفقًا لبعض تفسيرات الأحلام الشعبية، هناك عدد من الرموز التي يعتقد البعض أنها قد تشير إلى الحمل بذكر، ومنها:

رؤية التمر في المنام

يرى بعض مفسري الأحلام أن رؤية المرأة الحامل للتمر في المنام قد ترتبط بالبشارة بالحمل بولد، باعتبار أن التمر من الرموز التي تحمل معاني الخير والرزق في العديد من التفسيرات القديمة.

رؤية النخلة

تعد رؤية النخلة من الرموز التي يربطها البعض بالحمل بذكر، حيث يعتبرونها رمزًا للقوة والاستمرار والذرية.

رؤية التفاح

يعتقد البعض أن رؤية التفاح في المنام للمرأة الحامل قد تكون علامة على الحمل بولد، وهو من أكثر الرموز التي يتم تداولها في هذا السياق.

رؤية الطيور الملونة

ترتبط رؤية العصفور أو الطيور الملونة في بعض التفسيرات الشعبية بالبشارة بقدوم مولود ذكر.

بعض الحُلي والمجوهرات

هناك معتقدات تشير إلى أن رؤية بعض أنواع الحُلي مثل السلسلة أو بعض أشكال الأقراط قد ترمز إلى الحمل بولد، إلا أن هذه التفسيرات تختلف من شخص لآخر.

رموز يربطها البعض بالحمل ببنت

كما توجد رموز يعتقد البعض أنها تشير إلى الحمل بأنثى، ومن بينها:

رؤية الشجرة في المنام

يرى بعض مفسري الأحلام أن رؤية الشجرة قد تكون من العلامات التي تربطها التفسيرات الشعبية بالحمل ببنت، باعتبارها رمزًا للنمو والحياة.

رؤية الملابس الزرقاء

توجد بعض التفسيرات التي تربط بين رؤية الملابس ذات اللون الأزرق وبين الحمل بأنثى، رغم اختلاف هذه الدلالات بين كتب ومفسري الأحلام.

رؤية بعض أنواع الإكسسوارات

يربط البعض بين رؤية الأسورة أو الغويشة أو بعض أنواع الحُلي وبين الحمل ببنت، باعتبارها رموزًا مرتبطة بالزينة والجمال.

رؤية الطبق أو الساعة

تشير بعض المعتقدات القديمة إلى أن رؤية الطبق أو الساعة في المنام قد تكون من العلامات التي تدل على إنجاب فتاة.

هل يمكن معرفة نوع الجنين من الحلم؟

رغم انتشار هذه التفسيرات بين الناس، فإن الأحلام لا تعد دليلًا مؤكدًا على معرفة نوع الجنين، وقد تكون مجرد انعكاس للتفكير المستمر والانتظار والقلق الذي تعيشه المرأة خلال فترة الحمل،فالمرأة الحامل قد ترى العديد من الأحلام بسبب التغيرات النفسية والجسدية التي تمر بها، وقد ترتبط هذه الأحلام برغبتها في الاطمئنان على طفلها أو التفكير في تفاصيل المرحلة المقبلة.

لماذا تهتم الحوامل بتفسير الأحلام؟

تزداد رغبة المرأة الحامل في معرفة معاني الأحلام بسبب ارتباط الحمل بالكثير من المشاعر، مثل الفرح والخوف والانتظار، لذلك تبحث عن أي علامة تمنحها شعورًا بالاطمئنان،كما أن بعض الثقافات والمجتمعات تهتم بتوارث تفسيرات معينة للأحلام، حتى أصبحت بعض الرموز مرتبطة في أذهان الناس بأحداث معينة، مثل ربط التفاح بالحمل بولد أو الشجرة بالحمل ببنت، فإن تفسير الأحلام يظل من الأمور التي تعتمد على الاجتهاد والمعتقدات الشخصية، بينما يظل الكشف الطبي هو الوسيلة الوحيدة الدقيقة لمعرفة نوع الجنين.