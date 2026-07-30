تفسير الأحلام ليس تنبؤًا بالمستقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 04:20 صباحاً - تثير الأحلام دائمًا فضول الكثيرين، خاصة عندما تتعلق برموز يربطها البعض بتفسيرات محددة مثل الزواج أو الرزق أو المستقبل، وعلى الرغم من انتشار العديد من التفسيرات الشعبية للأحلام، يرى علماء النفس أن الحلم لا يمثل رسالة تكشف المستقبل، وإنما هو انعكاس لما يدور داخل الإنسان من أفكار ومشاعر ورغبات غير واعية.

وأكد الدكتور حسين عبد القادر، رئيس الجمعية المصرية للتحليل النفسي، أن تفسير الأحلام وفقًا لعلم النفس يختلف تمامًا عن الموروثات الشعبية المنتشرة، موضحًا أن الحلم لا يعد وسيلة للتنبؤ بما سيحدث، وإنما هو لغة خاصة بالنفس تظهر أثناء النوم في صورة رموز ومشاهد مختلفة.

الأحلام تعكس ما بداخل النفس وليس المستقبل

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتحليل النفسي أن الأحلام تمثل نافذة يمكن من خلالها فهم جزء من اللاشعور لدى الإنسان، حيث تظهر خلالها أفكار ورغبات ومشاعر قد لا يكون الشخص مدركًا لها أثناء اليقظة،وأشار إلى أن العقل أثناء النوم يعبر عن هذه الأمور من خلال صور ورموز، فقد يرى الإنسان أشياء تبدو بسيطة أو غير منطقية، لكنها قد تحمل معنى مرتبطًا بتجربته الشخصية ومشاعره الداخلية،وأكد أن معنى الرمز في الحلم لا يكون ثابتًا لجميع الأشخاص، فكل شخص قد يرى الرمز نفسه لكن يحمل له معنى مختلفًا وفقًا لظروفه النفسية وحياته الخاصة.

الجزمة في المنام ليست رمزًا ثابتًا للعريس

ومن أكثر المعتقدات الشعبية انتشارًا ربط بعض الرموز في الأحلام بمعانٍ محددة، مثل اعتبار رؤية الحذاء أو "الجزمة" في المنام دليلًا على الزواج أو قدوم عريس للفتاة،لكن الدكتور حسين عبد القادر أوضح أن هذا الربط غير دقيق من وجهة نظر التحليل النفسي، مؤكدًا أن الحذاء في الحلم لا يحمل معنى ثابتًا يمكن تعميمه على الجميع،وأشار إلى أن تفسير أي رمز يجب أن يكون مرتبطًا بسياق الحلم بالكامل وبشخصية الحالم وتجربته النفسية، فقد يمثل الحذاء شيئًا مختلفًا تمامًا من شخص لآخر، ولا يمكن اختزاله في معنى واحد مثل الزواج.

الرموز في الأحلام تختلف من شخص لآخر

وأوضح عبد القادر أن الرموز التي تظهر في الأحلام لا تحمل معاني جاهزة، فمثلًا قد يكون الكرسي في حلم شخص ما مجرد كرسي عادي، بينما قد يرتبط عند شخص آخر بالسلطة أو المكانة أو الذكريات الخاصة،وينطبق الأمر نفسه على جميع الأشياء التي تظهر في المنام، حيث يعتمد معناها على العلاقة النفسية بين الشخص والرمز، وليس على التفسيرات المتوارثة فقط.

تفسير الأحلام في البرامج لا يعتمد على العلم

وانتقد رئيس الجمعية المصرية للتحليل النفسي بعض البرامج التي تقدم تفسيرات جاهزة للأحلام، موضحًا أن اعتبار الحلم وسيلة لمعرفة المستقبل أمر بعيد عن المنهج العلمي،وأضاف أن الحلم يعبر عن رغبات الإنسان ومخاوفه ومشاعره الداخلية، وليس عن أحداث قادمة مؤكدة، ولذلك فإن التعامل معه باعتباره تنبؤًا بالمستقبل يعد تفسيرًا غير دقيق.

الحلم مرآة للنفس البشرية

وأشار إلى أن التحليل النفسي ينظر إلى الأحلام باعتبارها مرآة للنفس، حيث تكشف عن جوانب داخلية قد لا تظهر في الحياة اليومية،فقد يعبر الحلم عن رغبة مكبوتة، أو قلق، أو تجربة مر بها الشخص، أو مشاعر يحاول العقل التعامل معها أثناء النوم، وتظهر هذه الأمور في شكل صور ورموز مختلفة.

الفرق بين الحلم والرؤية

وأوضح عبد القادر أن هناك فرقًا بين الأحلام التي تنتج عن نشاط النفس أثناء النوم وبين الرؤى التي تحمل مفهومًا مختلفًا لدى البعض، مؤكدًا أن التحليل النفسي يهتم بدراسة الأحلام باعتبارها جزءًا من الحياة النفسية للإنسان، فإن تفسير الأحلام يظل موضوعًا يجمع بين المعتقدات الشعبية والدراسات النفسية، لكن علم النفس يؤكد أن الحلم ليس خريطة للمستقبل، بل هو انعكاس لعالم الإنسان الداخلي وما يحمله من أفكار ومشاعر وتجارب.