حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 01:20 مساءً - أشاد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، بالحصول الرسمي للقلعة البيضاء على رخصة الأندية المحترفة، واصفاً الخطوة بأنها إنجاز إداري مميز وإشارة إيجابية تدعو للارتياح بين الجماهير البيضاء في خضم التحديات الراهنة.

وليد صلاح عبد اللطيف يحذر من تأخر إعداد الزمالك وغياب المدير الفني

وفي الوقت ذاته، عبّر عبد اللطيف، خلال مشاركته في برنامج «نمبر وان» المذاع عبر شاشة قناة «CBC» ويقدمه الإعلامي محمد شبانة، عن قلقه البالغ جراء التأخير الحاصل في إطلاق فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الكروي المرتقب.

ثلاثية الصعوبات واقتراح الحل المؤقت

واستعرض نجم الزمالك السابق الأزمات المتداخلة التي تحيط بالفريق الأول في الوقت الراهن: